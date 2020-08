Fogo no Parque Nacional Peneda-Gerês continua por controlar

Continua por controlar o incêndio em Ponte da Barca, no Parque Nacional Peneda-Gerês. A frente de fogo estende-se até Espanha. A Proteção Civil diz os trabalhos decorrem de forma favorável mas os difíceis acessos são a principal dificuldade.

Mais de 90 operacionais apoiados por 32 viaturas estão a combater as chamas que se estendem entre Portugal e Espanha.

O incêndio começou no sábado. Nesse mesmo dia, morreu um piloto português e outro piloto espanhol ficou ferido quando o avião onde seguiam se despenhou. Marcelo Rebelo de Sousa já disse que vai estar presente no funeral do piloto.

O Canadair, ao serviço do centro de meios aéreos de Castelo Branco, despenhou-se às 11h19 de sábado. No momento da queda, o aparelho voava há três horas e acabara de fazer mais um reabastecimento.

Caiu em plena zona de montanha em declive até ao lago da barragem do Lindoso, um local onde só é possível chegar a pé.

INEM recusa atraso na chegada ao local do acidente

O primeiro helicóptero acionado pelo INEM, teve, por isso, de aterrar a 300 metros do local. Aterrou às 12h28. Quinze minutos depois, a equipa de socorro estava no local da queda, 1h13 depois de ser acionado.

Risco máximo de incêndio no Interior Norte e Centro e em alguns concelhos do Algarve

Cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê para hoje uma descida da temperatura.

De acordo com o IPMA estão em risco máximo de incêndio cerca de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco e cinco municípios do distrito de Faro.

Em risco máximo estão cerca de 60 concelhos também do interior Norte, Centro e em risco elevado mais de 80 outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio definido pelo IPMA é calculado a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Situação de alerta já não está em vigor

A situação de alerta em Portugal continental que tinha sido decertada pelo Governo e colocava em prontidão a resposta operacional das autoridades em todos os distritos, impondo uma série de proibições quanto ao uso do fogo, deixou de vigorar no final do dia de domingo.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida de temperatura no interior, vento por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso e nas terras altas e nebulosidade matinal no litoral oeste e Alentejo, que poderá persistir na faixa costeira do litoral Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 22º (Braga) e os 34º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Beja e Évora) e os 20º (Faro).