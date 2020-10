Já morreram 226.604 pessoas com covid-19 nos EUA desde o início da pandemia

Os Estados Unidos atingiram na quarta-feira os 8.848.875 casos confirmados de pessoas infetadas pelo coronavírus e 226.604 mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 1.000 mortes relacionadas com a covid-19 e 75.468 novas infeções.

Estimativas da Casa Branca

O balanço de mortes supera em muito as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, na melhor das hipóteses, entre 100.000 e 240.000 mortes devido à pandemia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, baixou essas estimativas e manifestou-se confiante de que os números finais se situariam entre as 50.000 a 60.000 mortes, embora mais tarde tenha previsto até 110.000 mortes, um número que também já foi ultrapassado.

O Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) da Universidade de Washington, cujos modelos preditivos da evolução da pandemia são frequentemente estabelecidos pela Casa Branca, antecipa que no final do ano os Estados Unidos atinjam 315.000 mortes e, a 1 de fevereiro de 2021, 385.000.

O testemunho de uma portuguesa na "zona vermelha" de Nova Jérsia

A portuguesa, proprietária da pastelaria "Pão da Terra", uma das lojas mais reconhecidas pela comunidade portuguesa, admitiu estar preocupada com o aumento dos infetados com covid-19 em Newark, no estado de Nova Jérsia.

À SIC Notícias, contou que no bairro de Ironbound, onde se localiza o estabelecimento comercial, é habitual as pessoas dividirem casa.

"Certos apartamentos têm 6 ou 7 pessoas, isso é drástico", contou a portuguesa a Ricardo Costa, enviado especial às eleições dos Estados Unidos, em direto na Edição da Noite da SIC Notícias.

Esta quarta-feira, o presidente da Câmara de Newark criticou os comportamentos da população, como relembrou o jornalista da SIC. Devido ao aumento de casos, as restrições foram apertadas. O comércio não essencial, que inclui os restaurantes, passou a encerrar às 20h00 e as pessoas têm o dever de ir para casa.

Newark, onde há uma grande comunidade portuguesa, é considerada a "zona vermelha" da pandemia no estado de Nova Jérsia. Tem o maior número de infetados no condado de Essex.

Casa Branca admite que EUA não poderão controlar pandemia

A Casa Branca admitiu no domingo que os EUA não poderão controlar a pandemia por ser tão contagiosa, numa mudança à postura de minimização da gravidade da crise, numa altura em que há novos máximos de contágios.

"Não vamos controlar a pandemia, vamos controlar o facto de conseguirmos vacinas, terapias e outras formas de mitigá-la", afirmou Mark Meadows, chefe de gabinete do Presidente norte-americano, Donald Trump, durante uma entrevista à cadeia televisiva CNN.

Questionado sobre porque afirmava não ser possível controlar a pandemia de covid-19, Meadows respondeu: "Porque é um vírus muito contagioso, como o da gripe", acrescentando que a Casa Branca está a tentar contê-lo.

