Jerónimo justifica realização do congresso do PCP contra o "egoísmo" de ficar em casa

O secretário-geral do PCP justificou esta sexta-feira que a realização do congresso comunista em Loures serve para mostrar que o partido não se resguarda por "egoísmo" quando os trabalhadores se expõem nos seus locais de trabalho.

Transmissão em direto do XXI Congresso do PCP

Na abertura do congresso, com metade dos delegados do que antes previsto, devido à pandemia de Covid-19, Jerónimo de Sousa insistiu na garantia das condições sanitárias para a realização da reunião.

Este é o congresso de um partido, disse, que "não se dá ao privilégio e ao egoísmo para se resguarda, enquanto centenas de milhares de trabalhadores estarão nos seus locais de trabalho todos os dias, resistindo à instensificação da exploração a pretexto da epidemia e têm que utilizar transportes".

Carlos Carvalhas e Arménio Carlos deixam Comité Central do PCP