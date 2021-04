Morreu Willy van der Kuijlen, melhor marcador da história da Liga holandesa de futebol

O antigo futebolista Willy van der Kuijlen, melhor marcador da história da Liga holandesa, morreu aos 74 anos, informou hoje o PSV Eindhoven em comunicado.

"Com uma enorme sensação de consternação, o PSV anuncia que morreu o 'senhor PSV', Willy van der Kuijlen, para grande pesar do clube", pode ler-se no comunicado na equipa na qual o goleador cumpriu a quase totalidade do seu percurso profissional.

Os 311 golos que marcou ao longo de 18 temporadas, entre 1964 e 1982, valeram-lhe o estatuto de maior goleador da história da Eredivisie, superiorizando-se a Ruud Geels (265 golos) e ao mítico Johan Cruyff (215).

Van der Kuijlen alinhou 17 temporadas na equipa de Eindhoven, clube com o qual conquistou três campeonatos nacionais (1974/75, 1975/76 e 1977/78) e uma Taça UEFA (1977/78). Além de ter sido o melhor marcador da Liga em três ocasiões (1966, 1970 e 1974), e é também o futebolista que mais jogos disputou na Eredivisie (528) com a camisola do PSV.

Internacional pela seleção dos Países Baixos em 22 ocasiões, Van der Kuijlen retirou-se dos relvados em 1982, após ter cumprido a sua última temporada no MVV Maastricht.

Nos últimos anos, era um 'embaixador' do PSV, onde regressou posteriormente para ser olheiro e treinador das camadas jovens.