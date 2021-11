Estoril empata em Vizela e continua no quarto lugar

O Estoril Praia empatou este sábado 1-1 em casa do Vizela, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permitiu à equipa da “linha” isolar-se, à condição, no quarto lugar da prova.

Depois de uma igualdade sem golos na etapa inicial, os vizelenses entraram melhor na segunda metade e adiantaram-se aos 53 minutos, por Samu, mas os estorilistas reagiram e igualaram aos 68’, por André Clóvis.

Com este empate, o Estoril isolou-se no quarto lugar, com 20 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que joga no domingo em casa do Benfica, enquanto o Vizela ocupa o 13.º posto, com 10 pontos, os mesmos de Arouca e Famalicão, 11.º e 12.º classificados, respetivamente.

