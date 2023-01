Um morto e um ferido grave em atropelamento com duas trotinetes e um carro no Porto

Um homem de 25 anos morreu na madrugada de hoje, vítima de atropelamento no Porto, num acidente que envolveu duas trotinetes e um carro, indicaram fontes da Proteção Civil e da PSP.

A ocorrência foi registada às 05:45 na Rua Oliveira Monteiro, no Porto.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto indicou à Lusa que um dos condutores, um homem de 25 anos, de uma das duas trotinetes, morreu no local.

Sem precisar a idade, a mesma fonte indicou que o condutor da segunda trotinete que colidiu com o carro teve ferimentos graves e foi assistido no Hospital de Santo António.

Já os Bombeiros Sapadores do Porto apontaram que foram acionados para um atropelamento com duas vítimas.

No local estiveram, além dos elementos da PSP, 17 homens dos Sapadores do Porto, auxiliados por quatro viaturas, uma delas para limpeza de pavimento.