Pelo menos quatro mortos em acidente com dois helicópteros na Austrália

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas quando dois helicópteros colidiram hoje no ar numa praia na Austrália, informaram as autoridades.

O comissário da Polícia Estadual de Queensland, Gary Worrell, disse em conferência de imprensa que seis outras pessoas terão sofrido ainda ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu por volta das 14:00 (05:00 em Lisboa).

"As equipas de salvamento e os voluntários foram rápidos a vir em socorro de algumas das vítimas", disse Worrell, agradecendo àqueles que ajudaram no rescaldo do acidente.