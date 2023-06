Lusa

Praias da Arrábida: época balnear começa com mais restrições de acesso a automóveis

A Câmara de Setúbal garante que está assegurado o transporte público rodoviário para as praias da Arrábida, que é abrangido pelo passe Navegante, com partidas de Setúbal e Azeitão e que este ano também inclui uma carreira entre Setúbal e a praia do Creiro.