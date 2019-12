Galp lança revista Energiser

Com o lançamento da revista arranca a nova área de podcast do site Energiser.pt, com a disponibilização, na íntegra, da conversa entre o CEO da Galp Carlos Gomes da Silva e a maestrina Joana Carneiro sobre o papel dos líderes na orientação de pessoas e de equipas.

A Galp acaba de lançar a primeira edição da revista Energiser, uma declinação em papel do projeto multimédia Energiser.pt, criado no início de 2019 com o objetivo de contar as melhores histórias sobre os desenvolvimentos tecnológicos, as inovações, os desafios e os caminhos da transição energética que marcam a realidade deste setor e que conta já com mais de 132.000 acessos. Trata-se de um projeto editorial 360º que dá também palco às pessoas que assumem o papel de visionários ou de heróis improváveis nas nossas comunidades, contribuindo positivamente para a mudança na sociedade e no planeta.

Com edição bilingue – em português e inglês –, o primeiro número da Energiser inclui temas centrais como as novas tendências de mobilidade, cidades inteligentes, sustentabilidade e transição energética e a descarbonização da economia.

Produzida em parceria com a Divisão de Novas Soluções de Media da Impresa Publishing, a Energiser apresenta um projeto gráfico, abordagens editoriais e uma qualidade de papel que a posicionam no segmento de publicações premium, aspiracionais e de coleção.