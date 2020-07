FORMAR PARA TRANSFORMAR ATRAVÉS DO MARKETING

Qualquer semelhança entre o mundo empresarial atual, cada vez mais tecnológico e virtual, e o de um passado não muito longínquo, é pura coincidência. Os negócios mudam à velocidade da luz e ao ritmo da inovação. As marcas reinventam-se para conquistar clientes e quota, imersas na concorrência à escala global. Os consumidores estão informados e exigentes como nunca, com o coração a balançar entre a experiência de compra física e a virtual.

Estudar o mercado, antecipar necessidades e acompanhar tendências são hoje fatores críticos de sucesso nas empresas. E quem melhor para gerir este admirável mas desafiante mundo, todos os dias novo? Os executivos com formação em Marketing são os novos líderes do futuro, capazes, com as suas ideias disruptivas, de fazerem a diferença nas organizações e, consequentemente, na sociedade em geral.

É nesta jornada de transformação através do Marketing que o IPAM, a Escola líder no ensino de Marketing em Portugal, surge como o parceiro de confiança para os profissionais que necessitam adicionar, melhorar ou atualizar os seus conhecimentos e competências.

Vítor Duarte

Marketing que te marca

Para as empresas e as suas pessoas fazerem face às rápidas e permanentes mudanças que se vivenciam atualmente, a formação e qualificação contínua dos profissionais, nomeadamente ao nível pós-graduado, é condição essencial para garantir a capacidade de resposta com eficácia aos desafios do mercado, cujas necessidades reais a oferta formativa do IPAM, realizada em estreita parceria com o mundo empresarial e respetivos decisores, se adapta.

Quem estuda nesta escola — que assenta o seu ensino na inovação e num modelo académico diferenciador teórico-prático, baseado em contextos e situações de trabalho reais e num ambiente de proximidade entre estudantes, docentes, empresas e staff —, ingressa no mercado mais rico, quer profissional como pessoalmente, e pronto para deixar a sua marca no universo dos negócios e respetivo impacto na sociedade. Os novos comportamentos do consumidor exigem novas abordagens e as empresas procuram cada vez perfis mais flexíveis, com pensamento crítico e com capacidade para resolver problemas, bem como com capacidade de adaptação à mudança.

Procurando antecipar estas necessidades do mercado, o IPAM tem vindo a desenvolver programas de âmbito pluridisciplinar, que correspondam às exigências de atualização e desenvolvimento dos gestores e quadros das empresas. Flexibilidade e customização de formato e conteúdos de formação em função do perfil dos profissionais e das organizações são, assim, duas das necessidades às quais a formação executiva do IPAM procura dar resposta. São disso exemplo o ensino à distância, que rompe com barreiras geográficas e horárias, e a constante atualização dos conteúdos em função do que o mercado procura.

Vítor Duarte

Oferta formativa pós-graduada reconhecida

As pós-graduações do IPAM são reconhecidas pela vasta experiência de mais de três décadas de ensino de qualidade dedicado ao Marketing. Fazem parte da oferta formativa, a Pós-graduação em Gestão de Marketing (prestes a chegar à 60.ª edição), a Pós-graduação em Sales Management (com mais de 20 edições no seu currículo), e a Pós-graduação em Marketing Digital (a caminho das 70 edições), as três com aulas presenciais em Lisboa e no Porto. Em outubro, será lançado um novo Programa Avançado em e-Commerce, em Lisboa e no Porto, e uma nova Pós-Graduação em Branding no Porto, em associação com o IADE, como resposta, uma vez mais, à auscultação e necessidades do mercado.

Quanto aos programas de ensino a distância, cuja procura aumentou significativamente nos últimos anos, e a pensar no futuro cada vez mais digitalizado, além da Licenciatura e do Mestrado em Gestão de Marketing em modo online, o portfólio desta Escola conta já, no segmento de Formação Executiva, com alguns programas online. É o caso das Pós-Graduações em Marketing Digital, em Sales Management, em Data Science Applied to Marketing e em Marketing & Business Technologies; e dos Programas Avançados em E-Commerce e em Big Data & Data Driven Marketing.