Da condução ao fogão: cinco restaurantes de estrada que valem a pena

Uma das melhores formas de descobrir Portugal é percorrer o país através das suas múltiplas estradas nacionais. São quilómetros e quilómetros de belas paisagens, entrecortadas por localidades surpreendentes, tradições inimagináveis e uma gastronomia de comer e chorar por mais, para saborear com a calma das férias merecidas.

BOAS MESAS DE NORTE A SUL

Quando vamos na estrada uma das preocupações que temos é onde parar para comer, de preferência bem e bom. Se não conhecemos a região, a tendência é adentrarmo-nos pelas localidades mais próximas à procura de um restaurante, mas as cinco sugestões que aqui lhe trazemos demonstram que não é preciso ir mais longe. Estes espaços de restauração ficam à beira da estrada e são verdadeiros ícones em comida típica regional portuguesa. Bom apetite!

1. Tradição nortenha

A maior estrada portuguesa, a mítica EN 2 está a comemorar 75 anos e, mais do nunca, tornou-se uma atração turística. Ao longo do seu traçado, de Chaves a Faro, é possível ir descobrindo os sabores típicos de cada região, de norte a sul do país, até porque não faltam locais onde degustar uma boa refeição. A Casa de Pasto Chaxoila nasceu em 1947, na Borralha (Vila Real), pelo que é quase tão antiga quanto a própria estrada. De então para cá muita coisa mudou mas se há algo a que este restaurante se mantém fiel desde que abriu as suas portas é às receitas originais das tripas e dos pratos tradicionais transmontanos. Uma exuberante ramada exterior convida a entrar, como que a dar as boas-vindas aos comensais que podem optar por tomar a sua refeição no interior ou na verdejante esplanada. Para além das tripas (aos molhos ou à portuguesa), a vasta ementa da Chaxoila inclui outros pratos tradicionais, como as mãozinhas de vitela com grão, a fralda de vitela maronesa ou o arroz de polvo em vinho tinto em alguidar de Bisalhães (olaria negra reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial). Ainda entre as carnes há cabrito e bifes de Cachena da Peneda DOP, a vaca criada nos pastos naturais das montanhas do Gerês. Para os vegetarianos, o rancho de legumes é uma das opções.

Saiba mais em: facebook.com/casadepastochaxoila

2. Terraço suspenso sobre o rio

É pelo Douro Vinhateiro que se serpenteia a Estrada Nacional 222, conhecida como uma das mais bonitas do mundo. Não é para menos. Esta região do país oferece paisagens incrivelmente belas — um “excesso da natureza”, como o escritor Miguel Torga terá descrito, numa das suas obras, a região — mas também uma memorável gastronomia que inclui vinhos a que é impossível resistir. Foi neste cenário arrebatador, entre a EN 222 e uma das margens do Douro, em Folgosa (Armamar), que o chef Rui Paula abriu o restaurante DOC, em 2007. Distinguido com uma Estrela Michelin, este chef natural do Porto é uma referência na cozinha moderna que revela, no entanto, a memória das suas origens de várias gerações de receitas culinárias, preservando sabores, texturas, aromas e cores, em surpreendentes recriações cheias de originalidade. As alternativas são muitas, desde as carnes mais tradicionais — como o porco bísaro, o cabrito, a vitela maronesa e o leitão — aos peixes e mariscos mais frescos da costa nacional, conjugados com saborosos risottos, açordas e legumes, sem esquecer opções vegetarianas. O DOC, como refere Rui Paula, é um espaço para “degustar, ousar e comunicar”, quer na sala envidraçada ou na esplanada suspensa sobre o rio, com vista para os socalcos de vinhas e xisto e para aldeias ribeirinhas, e de onde se podem ver os comboios a passar na outra margem ou os barcos que transportam os turistas para lá do Douro Internacional.

Saiba mais em: docrestaurante.pt

3. Quase um século na arte de bem servir

A Estrada Nacional 1, também conhecida pela Estrada Lisboa-Porto, já foi das mais movimentadas do país quando era a principal via que ligava a capital à zona norte. Hoje continua a ser a escolha de quem não tem pressa de chegar ao destino ou quer evitar portagens, além de atravessar uma série de localidades e de confluir com troços “rápidos”, como é o caso do IC2. Na zona da Mealhada, contudo, é ainda o traçado original que impera e é aqui, mais concretamente em Santa Luzia, que encontramos o já antigo restaurante Manuel Júlio, cuja fundação remonta a 1930, então com o nome de A Casa da Dona Marquinhas. Sem nunca sair da alçada da família, o prazer de receber e de servir o melhor da gastronomia portuguesa continuam a ser a filosofia por detrás do sucesso deste estabelecimento de cozinha típica regional. Apesar de estar localizado na “terra do leitão”, as suas iguarias vão mais além e não são menos deliciosas. Da sua carta fazem parte o tão apreciado cabrito assado ou um rodízio de marisco (às sextas e sábados) entre uma vasta seleção de peixe fresco. Em 2019, foi reconhecido com o selo de “Restaurante recomendado” pelo Boa Cama Boa Mesa do Expresso. Este ano, e devido à pandemia da Covid-19, também serve em take-away.

Saiba mais em: restaurantemanueljulio.eatbu.com

4. Refúgio na montanha

Com uma extensão de aproximadamente 48 quilómetros, a Estrada Nacional 339 atravessa todo o Parque Natural da Serra da Estrela desde a cidade de Seia à Covilhã. Um caminho sinuoso para se fazer devagar e assim apreciar as paisagens deslumbrantes que cativam qualquer turista. Passa pela Lagoa Comprida, pelas Penhas da Saúde, dá acesso à Torre e liga à estrada que vai até Manteigas. É precisamente nas Penhas da Saúde que se localiza a Varanda da Estrela, um espaço de decoração rústica e acolhedora dedicado à arte de bem receber os seus clientes. Aqui, a gastronomia, a cultura e as tradições populares sentam-se consigo à mesa, na qual não pode faltar o famoso queijo “da Serra”, feito de leite de ovelha, o presunto e os enchidos serranos, entre diversas ofertas de carne (com destaque para o javali com castanhas) e peixe (como o bacalhau com broa ou em casca de queijo da serra), sem esquecer o arroz de zimbro, planta autóctone da região. No entanto, e para ir ao encontro de todos os gostos, são igualmente servidos pratos vegetarianos. No verão, sente-se no alpendre, no inverno prefira o calor da lareira. Seja qual for o caso, desfrute todo o esplendor da montanha e saboreie os melhores sabores serranos a cerca de 1500 metros de altitude. E se decidir pernoitar, o restaurante faz parte de um complexo que inclui alojamento.

Saiba mais em: varandadaestrela.pt

5. Cardápio de cozinha tipicamente alentejana

É em Canal Caveira que o restaurante com o mesmo nome serve um cozido à portuguesa reconhecido em todo o país. Fica na Estrada Nacional 259, no concelho de Grândola, e já foi ponto de paragem “obrigatório” de quem rumava ao Algarve quando ainda não havia autoestrada. Parte do seu traçado foi requalificado (IP 8), perdeu tráfego, mas a fama deste espaço, dedicado à gastronomia tradicional portuguesa, com especial relevo para a cozinha alentejana, continua a levar até lá turistas nacionais e estrangeiros. Fundado em 1949 e remodelado em 2005, o restaurante Canal Caveira faz questão de respeitar uma tradição que tem influências de povos como os fenícios, os gregos, os romanos e os árabes – que trouxeram hábitos mediterrânicos e influenciaram a alimentação do Alentejo, baseada em pão, azeite e vinho. Aqui, a sopa é prato principal, e pode ser fria (gaspacho) ou quente (sopa de cação, de bacalhau, de tomate com linguiça ou de cozido). Imperdíveis são, ainda, o ensopado de borrego, a açorda alentejana, as migas que acompanham a carne de porco, bem como as sobremesas da doçaria conventual (à base de ovos, açúcar e amêndoa) e os deliciosos queijos alentejanos, “regados” com os melhores e reputados vinhos da região, como é o caso de Borba, Redondo, Reguengos ou Vidigueira.

Saiba mais em: restaurantecanalcaveira.com