Compensar para Despoluir

ONDE QUER QUE VÁ, CONDUZA CARBONO NEUTRO

Descarbonização. Nunca esta palavra ecoou tanto aos nossos ouvidos como nos últimos anos, quando, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, um compromisso mundial para reduzir as emissões de CO 2 na atmosfera e atingir a neutralidade carbónica até 2050. A bem do ambiente, a bem da humanidade.

Desde aí, o verbo descarbonizar tornou-se palavra de ordem para Estados, empresas e população em geral e muito se tem feito para atingir os objetivos delineados de combater as alterações climáticas: limitar o aumento da temperatura média global do planeta a 2º C, fazendo, no entanto, esforços para que esta não ultrapasse os 1,5º C.

Tendo em conta que o tráfego automóvel é uma das principais fontes de emissões carbónicas, os desafios inerentes à mobilidade urbana aumentaram, impondo-se várias linhas de ação, de que se destacam a utilização da bicicleta para certas deslocações e a construção de ciclovias por todo o país; os incentivos ao uso dos transportes públicos; o aumento nas estradas de veículos elétricos, GPL e híbridos e a consequente melhoria da autonomia das baterias e da distribuição de pontos de carregamento elétrico, sobretudo rápido; o aparecimento de combustíveis cada vez menos poluentes ou mais inovadores, como é o caso dos Ultimate da BP com tecnologia Active, que aumentam a eficiência e reduzem os consumos dos veículos, entre outras soluções “verdes”.

IMPACTO ZERO

Atingir a neutralidade carbónica (net zero) durante as próximas três décadas é uma meta para a qual todos podemos contribuir, sendo ambição da BP, que sabe que os seus clientes desejam reduzir as suas próprias emissões de carbono (até porque não podem deixar de conduzir por questões profissionais, ir às compras, em passeio ou visitar amigos e familiares) ajudar o mundo a atingir esse objetivo.

Como? Juntando-se a este “movimento” com a iniciativa BP Target Neutral. O programa, iniciado em julho, é disponibilizado a todos os clientes BP que adquiram qualquer um dos combustíveis da marca (gasóleo, gasolina e GPL) e pode ajudar a compensar mais de 2 milhões de toneladas de carbono por ano, ou seja, o equivalente a retirar cerca de 400 mil carros das estradas.

De que modo? Através da utilização de créditos de carbono gerados por cada tonelada de CO 2 reduzida ou evitada a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias renováveis, baixo carbono e a proteção das florestas, entre outros benefícios de subsistência em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Parece confuso? Passemos a explicar. A compensação de carbono é uma forma de neutralizar as emissões ocorridas num determinado local, financiando a redução equivalente a essas emissões de carbono noutro lugar do planeta. É uma questão de equilíbrio. Imagine-se, por exemplo, que as suas deslocações mensais produzem uma tonelada de carbono. Ao ajudar a reduzir a mesma quantidade de emissões noutra geografia estará a compensar a tonelada por si produzida e o impacto no ambiente será zero.

Os condutores que beneficiam do BP Target Neutral em Portugal estão, assim, a apoiar financeiramente uma série de programas que incluem atualmente um projeto de instalação de fogões eficientes no México, que usam menos lenha do que um fogo aberto tradicional, e outro de proteção e plantação florestal na Zâmbia, que não só contribui para reduzir a desflorestação como aumenta a diversidade das fontes de rendimento da população e melhora as infraestruturas locais.

NÚMEROS QUE FAZEM A DIFERENÇA

Só o ano passado, a BP apoiou um portfólio de projetos que ajudou mais de 1,2 milhões de pessoas no acesso a melhores cuidados de saúde, providenciou formação e educação a mais de 8000 pessoas e protegeu mais de 40 mil hectares de floresta.

No cômputo geral, ao longo dos últimos 14 anos, a marca de combustíveis multinacional já ajudou os seus clientes a compensar 6 milhões de toneladas de carbono, angariando mais de 24 milhões de euros para projetos de redução de carbono em todo o mundo.