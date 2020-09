Se não for de carro, use a bicicleta (ou ambos)

COMO QUER QUE VÁ, CONDUZA CARBONO NEUTRO

Não damos por isso, mas a maioria (ou mesmo todas) as nossas atividades quotidianas emitem gases de efeito estufa, entre eles CO2, que são em grande parte responsáveis pelas alterações climáticas que estão a afetar o planeta. Basta imaginar, por exemplo, a cadeia alimentar daquilo que comemos desde a origem até chegar à nossa mesa, o modo de produção do mais pequeno objeto que usamos, ou pensar como funciona qualquer meio de transporte nos quais nos deslocamos diariamente. Quanto menor for a nossa pegada de carbono, ou seja, quanto menos emissões produzirmos, mais estamos a contribuir para preservar o ambiente e conter o aquecimento global. A boa notícia é que essas emissões, mesmo não podendo ser reduzidas através da adoção de estilos de vida e de padrões de consumo individuais e coletivos que impliquem menor impacto ambiental, podem compensar-se.

Há três grandes linhas de emissões no mundo: área residencial, que vale cerca de 40% das emissões; a área industrial, cerca de 35%; e a mobilidade, com 25%, sendo que a mobilidade privada ou particular representa aproximadamente 6% das emissões totais no mundo.

Sabemos que o dióxido de carbono (CO 2 ) libertado por cada quilómetro percorrido de carro, dependendo do tamanho, tipo de combustível e idade do veículo, pode rondar as 270 gramas, mas, em compensação, a bicicleta não gera emissões. Por outro lado, o fabrico de um automóvel gera emissões de carbono na ordem das 313 gramas, enquanto as de uma bicicleta são apenas de 16.

Estes são motivos mais do que suficientes para a bicicleta estar a ganhar cada vez mais terreno — apesar de o automóvel continuar a ser o meio de transporte preferido dos portugueses nas suas deslocações pendulares (trabalho ou estudo) ou em lazer —, impulsionada por políticas de mobilidade urbana que incentivam a sua utilização, incluindo o aumento das ciclovias e ecopistas nas cidades e um pouco por todo o país. Em muitas situações, este veículo de duas rodas tão versátil pode ser a alternativa, ou o complemento, que faz a diferença. De tal forma que a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a bicicleta como meio de transporte simples, barato e amigo do ambiente ao ponto de lhe dedicar um Dia Mundial. Aconteceu pela primeira vez em 2018 e, desde aí, o 3 de junho é comemorado para promover o uso deste transporte sustentável a partir de uma consciencialização sobre os seus vários benefícios para além dos ambientais, como é o caso dos sociais, económicos e ao nível da saúde.

COMPENSAR PARA PRESERVAR

Na sociedade em que vivemos, é uma verdade que a maioria das emissões geradas pela atividade humana, seja qual for o setor de que advenham (da agricultura à indústria, do comércio e serviços ao turismo), são inevitáveis, não há como fugir delas. No entanto, podem ser neutralizadas se governos e empresas investirem em projetos de compensação certificados e se as pessoas alterarem comportamentos e escolhas quotidianos.

Em muitas situações, ir para o trabalho, às compras, levar os filhos à escola, visitar amigos e familiares ou simplesmente passear pode ser feito não de carro mas antes de bicicleta, a pé, de trotineta ou, até mesmo, na forma multimodal, recorrendo a soluções de mobilidade partilhada. Um exemplo são as soluções que pode encontrar na Free Now , que tem uma app para android e iOS que basta descarregar para começar a pedalar. Numa parceria com esta empresa, a BP está a emitir vouchers, até dia 16 de outubro, para viagens de 10 minutos em bicicletas elétricas ou trotinetas, nas zonas de Lisboa e Porto, através do código BPDRIVECARBONNEUTRAL.

Nos casos em que o automóvel for mesmo imprescindível, a BP também ajuda, pois não só disponibiliza combustíveis mais eficientes (como o Ultimate, com tecnologia Active) como neutraliza a pegada de carbono resultante dos abastecimentos (gasóleo, gasolina e GPL) dos seus clientes através do programa BP Target Neutral.

Lançada em julho, esta iniciativa apoia precisamente projetos (de proteção da floresta, de desenvolvimento de energias alternativas e outros) que visam compensar as emissões carbónicas, poupando ao ambiente mais de dois milhões de toneladas de carbono por ano, impulsionando as economias locais, criando empregos e melhorando a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas. A ambição da BP é reinventar o sistema global de energia e atingir a neutralidade carbónica (net zero) até 2050 e ajudar o mundo a alcançar o mesmo objetivo.