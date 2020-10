Conduza e ajude a Floresta

A floresta, um mundo encantado e cheio de vida, cobre mais de 30 por cento da superfície terrestre. É nela que se encontra a maioria da biodiversidade de fauna e flora e Portugal tem uma das maiores taxas de área florestal da União Europeia, com 36% do território nacional coberto por mantos verdes.

Segundo o mais recente relatório “O Estado dos Bosques do Mundo”, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a norte e sul do nosso globo há, no seu conjunto, mais de 60 mil espécies de árvores diferentes que constituem o habitat para 80% das espécies existentes de anfíbios, 75% das aves e 68% das espécies de mamíferos. Por outro lado, são necessárias para o clima, pois armazenam carbono no seu processo de fotossíntese.

Grandes fornecedoras de recursos, nomeadamente de biomassa de origem florestal, uma fonte de energia importante para a transição energética quando produzida de forma sustentável, as florestas concentram, ainda, 75% da água doce do planeta e representam um importante meio de subsistência para milhões de pessoas, além de abrigo para muitos povos indígenas.

Contudo, a destruição massiva das florestas por ação humana através da desflorestação, incêndios e outras queimadas, tem influência direta na perda da biodiversidade e no ambiente, ao revelar-se uma ameaça para muitas espécies animais e de vegetação e de contribuir para o aumento de carbono na atmosfera, sendo responsável, de acordo com as Nações Unidas, por 12 a 20% das emissões totais de gases de efeito estufa. A conservação de todo este bioma depende em grande parte da forma como interagimos com a floresta e a utilizamos, quer individual como coletivamente.

REDUZIR O CARBONO E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Estando o ambiente no centro das atenções da bp, a empresa lançou em julho a iniciativa bp Drive Carbon Neutral que tem como missão compensar as emissões de carbono dos abastecimentos dos seus clientes de todos os tipos de combustível (gasolina e gasóleo, assim como GPL), através do programa bp Target Neutral, utilizando créditos de carbono gerados a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias renováveis, baixo carbono e a proteção das florestas.

Uma dessas iniciativas encontra-se na Zâmbia, país da África Oriental que faz fronteira, entre outros, com Angola e Moçambique. Aqui, o desmatamento é impulsionado pela produção de carvão e pela expansão das terras agrícolas. O projeto REDD+ do Baixo Zambeze tem como objetivo proteger a Rufunsa Rhino Conservancy, um espaço com mais de 41 mil hectares de vida selvagem adjacente ao Parque Nacional do Baixo Zambeze, que simboliza uma das últimas áreas intactas de floresta na Província de Lusaca.

O projeto oferece formação em práticas sustentáveis de produção de carvão vegetal aos atuais produtores e incentivos financeiros para operarem apenas em áreas designadas como protegidas. Apoia, ainda, centenas de famílias com formação em práticas agrícolas mais eficientes, que ajudam os agricultores a gerar rendimentos mais elevados. Isto levará a uma redução estimada nas emissões de carbono de mais de 180 mil toneladas de CO 2 por ano. Além disso, quase 37 mil pessoas beneficiam diretamente das diferentes atividades de intervenção do projeto, incluindo a criação de empregos locais, o financiamento da educação ambiental e a melhoria das infraestruturas e da saúde das comunidades, ao aumentar o acesso à água potável.

Atingir a neutralidade carbónica (net zero) é uma meta da bp para as próximas três décadas e a iniciativa Drive Carbon Neutral , disponível para todos os condutores que abasteçam nos postos da bp em Portugal, pode ajudar a compensar mais de 2 milhões de toneladas de carbono por ano, ou seja, o equivalente a retirar cerca de 400 mil carros das estradas. Por isso, onde quer que vá, conduza com a bp e junte-se a este movimento em prol de um planeta mais limpo e de melhor qualidade de vida para todos.