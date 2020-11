Pé pesado? 10 dicas para uma condução mais ecológica

VÁ COM A BP E CONDUZA CARBONO NEUTRO

Não é novidade para ninguém que a velocidade nas estradas faz aumentar os consumos de combustível e, consequentemente, a libertação de dióxido de carbono para a atmosfera. Este gás é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa do qual resulta o aquecimento global do planeta. Reduzir e estabilizar as suas concentrações é um imperativo mundial e tanto empresas da indústria automóvel como do setor energético estão empenhadas em dar o seu contributo rumo à neutralidade carbónica, um objetivo definido no Acordo de Paris contra as alterações climáticas a alcançar até 2050.

É o caso da bp, a empresa de energia que tem como ambição atingir a neutralidade carbónica (net zero) reduzindo as emissões das suas operações, da sua produção de petróleo e gás e ainda diminuir em 50% a intensidade de carbono nos produtos que comercializa. Para o efeito, lançou em julho, em Portugal, o programa bp Drive Carbon Neutral, uma iniciativa que compensa as emissões de carbono de todos os abastecimentos de gasóleo, gasolina e GPL dos seus clientes, utilizando créditos de carbono gerados a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias renováveis, baixo carbono e a proteção das florestas.

Os condutores, por seu lado, podem e devem igualmente colaborar nesta missão, mudando comportamentos na forma como escolhem e utilizam a energia, onde os combustíveis se incluem, a começar no modo como conduzem os seus veículos.

PEQUENOS GESTOS, GRANDES IMPACTOS

Se tem o pé pesado, está na hora de aliviar o acelerador e de adotar uma condução eficiente. Saiba o que deve fazer em 10 dicas sustentáveis.

Junte à decisão de comprar um carro o escrutínio das suas características técnicas. Veículos com menores consumos de combustível têm menores emissões de dióxido de carbono. Nos novos, dependendo do modelo, as variações oscilam entre os 4 e 15 litros/100 quilómetros e as emissões de CO 2 entre os 115 e os 280 g/km. Tendo em conta a finalidade e o uso que lhe vai dar, considere a aquisição de um elétrico ou híbrido. Muitas marcas incorporaram já nos seus automóveis funções de “ecodriving”, ou condução ecológica, que podem ser uma grande ajuda. O modo “eco” atua sobre determinados sistemas, como ar condicionado, e ações de condução, como a aceleração/desaceleração, entre outras.

Mantenha sempre as manutenções periódicas em dia. Ter todos os mecanismos a funcionar corretamente contribui para a poupança energética e produz menos emissões.

Se circular a 120 km/hora em vez de 140, poderá poupar 20% de combustível. Além da velocidade, também os arranques, as acelerações e as travagens bruscas fazem aumentar os consumos. Não tenha pressa, conduza suavemente e por antecipação. Se o seu carro tem um limitador de velocidade, ou “cruise control”, que permite pré-programar a velocidade máxima, use-o, é útil para manter um andamento constante sem ultrapassar os limites.

Use a caixa de velocidades com critério. Sabia que, a 50 km/hora, o automóvel consome mais 25% de combustível se usar uma segunda em vez de uma terceira? Evite mudanças inúteis e não deixe aumentar muito as rotações. A uma velocidade constante, opte pela mudança mais alta possível, que corresponde a rotações mais baixas.

Se estiver parado ou em filas por mais de um minuto, desligue o motor. Mesmo ao ralenti, um carro pode gastar, consoante o modelo e o tipo de combustível, cerca de meio litro (ou mais) por hora. Neste capítulo, muitos modelos de veículos vêm equipados com o sistema “start-stop”, uma função que desliga temporariamente o motor em repouso voltando a ligá-lo quando necessário. À semelhança do modo “eco” basta acionar um botão.

Mantenha os pneumáticos em bom estado de conservação. Uma pressão inferior à recomendada não só consome mais combustível (cerca de 6%), como contribui para um desgaste mais rápido do rasto da borracha.

Tanto no verão como no inverno use o ar condicionado apenas quando necessário, desligando-o assim que o interior do veículo atingir uma temperatura de conforto. Este sistema de climatização pode representar um aumento dos consumos energéticos de cerca de 20% (em autoestrada) a 30% (em cidade).

Na hora de abastecer, o combustível que usa pode fazer a diferença. Por exemplo, os combustíveis avançados bp Ultimate, com tecnologia ACTIVE, contêm milhões de moléculas desenhadas para proteger o motor da sujidade, oferecendo mais eficiência e ajudando os condutores a utilizar menos combustível por viagem.

Transportar bagagens no tejadilho da viatura só mesmo em caso de necessidade. Este facto altera as características aerodinâmicas da mesma, fazendo aumentar em cerca de 5% o consumo de combustível. Por outro lado, não faça do porta-bagagens uma arrecadação. Retire toda a carga de que não precisa, pois por cada 50 quilos de peso adicional, os consumos podem aumentar entre 1% e 3%.