Lusoponte agiliza gestão com tecnologia PRIMAVERA

Fundada em 1994 e com licença de concessão das duas travessias sobre o Tejo até 2030, a Lusoponte atravessa uma fase de grande evolução digital com o suporte da tecnologia desenvolvida pela tecnológica PRIMAVERA.

Com a implementação do ERP (Enterprise resource planning) da PRIMAVERA terminada, a concessionária das Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, em Lisboa, vive uma fase de grande aumento da produtividade impulsionada pela utilização de um sistema integrado de gestão, que permite gerir toda a componente logística, contabilística, financeira e de gestão dos cerca de 130 colaboradores de forma ágil e totalmente integrada. A integração automática da informação proveniente de outros sistemas e os automatismos que permitem obter em tempo real análises de gestão exatamente à medida das necessidades do Conselho de Administração permitem que a organização seja agora mais ágil e mais eficiente.

ELEVADA PERFORMANCE NA INTEGRAÇÃO DE VOLUMES

GIGANTESCOS DE INFORMAÇÃO

O tráfego diário de cerca de 170 mil viaturas em ambas as travessias gera diariamente um volume de dados difícil de gerir sem apoio de uma tecnologia robusta, que suporte a circulação de um elevado volume de dados e garanta solidez e rapidez na sua integração. Sendo essa uma das grandes características do ERP PRIMAVERA Executive, esta implementação colocou à prova a capacidade de performance do sistema, e a prova foi superada com distinção, segundo o diretor financeiro da Lusoponte.

António Oliveira destaca “a nossa gestão é complexa, envolve muitos meios de pagamento, muitos turnos e um elevadíssimo volume de informação. Com o ERP PRIMAVERA conseguimos integrar automaticamente os dados das portagens na contabilidade e aceder à informação de forma imediata. A flexibilidade do sistema permitiu uma adaptação total às necessidades de gestão da Lusoponte.”

SOLIDEZ E AGILIDADE

NO REPORTING FINANCEIRO

Na equipa de gestão contabilística e financeira passou a existir uma era pré e uma era pós implementação das soluções PRIMAVERA, particularmente no que respeita ao reporting de gestão. Com a solução PRIMAVERA Office Extentions passou a ser possível extrair mapas e análises de gestão desenhadas exatamente à medida das necessidades de reporting e com informação atualizada ao minuto.

António Oliveira destaca, a esse propósito, “A informação chega-nos de forma mais rápida e estruturada, sendo agora mais fácil analisar os dados, acompanhar a evolução do negócio e fazer o reporting.”

Num ano de grande volatilidade no que respeita à legislação, provocada pelas incertezas geradas pela COVID 19, a dinâmica das alterações fiscais não constituiu um problema para a Lusoponte. O sistema de gestão escolhido garante-lhe um acompanhamento contínuo e atempado da evolução fiscal, com toda a segurança, salienta Rui Rito, adjunto da direção financeira e responsável de tesouraria. “É uma ferramenta de gestão muito útil porque facilmente consulto o que foi liquidado, o que está por liquidar, os movimentos, os extratos, enfim, é uma mais-valia para a gestão da tesouraria”, destaca o responsável.

Também a gestão do capital humano da Lusoponte passou a ser mais ágil, nomeadamente os processos de payroll e comunicações à Segurança Social, graças aos automatismos que permitem tratar todos os processos em lote com apenas alguns cliques.

LUSOPONTE EM NÚMEROS

170 mil

Número aproximado de viaturas

que todos os dias atravessam

ambas as pontes

2030 Ano até ao qual a Lusoponte tem concessão

das pontes sobre o Tejo

130

Número de colaboradores

da Lusoponte

RAPIDEZ NO REPORTING

FISCAL E RIGOR DA INFORMAÇÃO

Numa entidade onde o reporting é exigente, os outputs que o sistema dá têm de estar à altura. José Afonso, controller da Lusoponte, explica que esta tecnologia veio ajudar e explica porquê “o nosso report é muito específico e as soluções PRIMAVERA ajudaram muito, reduzimos imenso o tempo dedicado à gestão da informação, passou tudo a ser mais rápido, mais direto”.

Também na área da gestão contabilística foram sentidas melhorias. Patrícia Miguel, responsável de contabilidade destaca “diminuímos significativamente o tempo gasto no tratamento de informação, em termos de fecho de contas, de modelo 22, de informação empresarial simplificada”.

A responsável destaca ainda a grande utilidade da ferramenta de diagnóstico e auditoria SVAT, que está certificada pela Autoridade Tributária (AT) e garante rigor na exportação do ficheiro SAF-T de contabilidade gerado no ERP PRIMAVERA, garantindo à organização conformidade com todas as recomendações das autoridades competentes em termos de estrutura e de conteúdo deste ficheiro.

Este diagnóstico é executado automaticamente pela aplicação e os resultados são disponibilizados através do Assistente virtual da PRIMAVERA, o ECHO. Este assistente valida o Plano de Contas, as Taxonomias, movimentos financeiros não balanceados, a natureza de saldos e numeradores de documentos para que o conteúdo do SAF-T seja rigoroso. Automatismos que contribuem para aumentar a produtividade e gerar uma confiança absoluta na informação de reporting fiscal.

Com este investimento em novas tecnologias da informação, a Lusoponte avança na era digital com o objetivo de ser cada vez mais eficiente na gestão.

“ A informação chega-nos de forma mais rápida e estruturada, sendo agora mais fácil analisar os dados, acompanhar a evolução do negócio e fazer o reporting.” ANTÓNIO OLIVEIRA, Diretor Financeiro da Lusoponte

“Temos a certeza que podemos usar com uma confiança total os dados que nos chegam do ERP. PRIMAVERA para entregar às autoridades fiscais.” RUI RITO, Adjunto da direção financeira e responsável de tesouraria

“Com as soluções PRIMAVERA conseguimos transformar os dados em informação útil, o que nos ajuda a tomar decisões mais rapidamente.” JOSÉ AFONSO, Controller da Lusoponte

“PRIMAVERA ajudou-nos também com o validador de SVAT, que nos permite verificar se existe algum erro contabilístico ou fiscal, o que nos permite otimizar o tempo”. PATRÍCIA MIGUEL, Responsável de contabilidade

