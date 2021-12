Alta Relojoaria com a mais avançada tecnologia

MATERIAIS — A ARTE DA FUSÃO

A fusão perfeita entre passado e inovação, artesanato e tecnologia de ponta, savoir-faire relojoeiro e design revolucionário, entre mecanismos tradicionais e a sua aplicação inédita. Quem mais ousaria fundir o ouro e a borracha?

MOVIMENTO — DESIGN E ARQUITECTURA INÉDITOS

A precisão do tempo é dada por mecanismos muito avançados para a sua época. Eis a arquitectura inédita do cronógrafo automático Unico e Unico 2. Eis a transformadora reserva de marcha dos calibres Meca-10, Turbilhão e MP-11. Eis a abordagem revolucionária do motor de 11 barriletes MP-05 com 50 dias de autonomia.

BIG BANG TOURBILLON AUTOMATIC ORANGE SAPPHIRE

MANUFACTURA — FABRICAÇÃO EXCEPCIONAL

Relojoeiros, físicos, químicos e engenheiros trabalham sob o mesmo tecto em perfeita sinergia, expandindo os limites da técnica e da estética através da fabricação de microcomponentes, caixas de mostradores e aplicação de materiais impensáveis até então.

Dentro da vasta gama Hublot, a colecção Hublot Big Bang é, para além de mais um marco técnico e estético da alta relojoaria, um estado de espírito para quem faz questão de ser pioneiro, único e diferente.

A safira laranja é um material nunca antes usado na relojoaria, proporcionando uma cor fresca e surpreendente. Em harmonia com a cultura de excelência Hublot, a caixa e aro translúcidos em safira laranja cuidadosamente polida foram aprimorados com seis parafusos de titânio em forma de H que caracterizam o icónico design do Big Bang.

Mas não é só. No coração da safira laranja bate um novo movimento turbilhão — o automatic tourbillon in-house. O sistema de corda automática garante uma reserva de marcha mínima de três dias (72 horas), está equipado com rolamentos esféricos de cerâmica e três pontes de safira (ponte de barril, ponte automática e barrete turbilhão) e viu a sua arquitetura reinventada para que os microrrotores pudessem ficar visíveis no layout do mostrador.

BIG BANG MECA 10

Numa abordagem original e inédita à arquitectura relojoeira, com design tipo Meccano, a habitual placa dá lugar a duas pontes fixadas por um anel e tanto o mostrador como o fundo são janelas para a detalhada esqueletagem dos componentes, o que confere a este modelo as suas distintas tridimensionalidade, profundidade e proximidade. Para reforçar a ligação entre o humano e a máquina, o movimento conta ainda com corda manual e reserva de marcha de 10 dias. O luxo continua na caixa é titânio microjateado e no vidro de safira com tratamento anti-reflexo.

BIG BANG UNICO 2

O calibre Unico 2 foi concebido como alternativa compacta e redimensionada ao seu antecessor, o que, graças a optimizações técnicas como um sistema mais fino de corda automática, faz dele 1,3mm menos espesso — extremamente elegante, num posicionamento de lifestyle unisexo. Composto por materiais como safira, cerâmica, titânio e cetim. Com embreagem dupla, roda de coluna visível no mostrador e reserva de marcha de 72 horas, que já estavam presentes no Big Bang Unico 1, o Big Bang Unico 2 registou quatro novas patentes num total de 354 componentes