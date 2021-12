A mobilidade elétrica na ponta dos dedos: como funciona a app EDP EV.Charge

Ter um carro elétrico já não é o que era. Há mais marcas, mais modelos, mais autonomia e muitas mais opções de carregamento. Hoje, pode carregar o seu com toda a facilidade em casa, no trabalho e nos mais de 4000 pontos de acesso público, uma rede que não para de crescer em número e em rapidez de carregamento. Agora imagine uma ferramenta gratuita para gerir tudo isto ao alcance do seu bolso, manuseada com simples toques dos seus dedos. Também há e a EDP EV.Charge é uma delas. Basta procurá-la na Apple Store (iOS) ou na Google Play (android).

Quando surgiu, em 2019, esta aplicação para telemóvel era pioneira neste mercado e estava sobretudo focada na gestão de carregamentos em condomínios, uma vez que facilita o encontro de contas entre condómino e condomínio e o pagamento da energia consumida, sem que tenha de ser o condomínio a assumir essa despesa. Desde aí, foi evoluindo, passando a contemplar funcionalidades para carregamento de frotas corporativas e chegou a 2021 a permitir começar e acabar carregamentos na rede pública e a disponibilizar informação sobre a mesma, oferecendo uma experiência de carregamento cada vez mais digital, completa e integrada aos utilizadores de mobilidade elétrica.

De acordo com Gonçalo Castelo Branco, diretor de Mobilidade Inteligente da EDP Comercial, “hoje, para quem tem um veículo elétrico, a gestão dos seus carregamentos realizados em casa, no trabalho ou na via pública é muito importante. Na EDP EV.Charge, podemos ter opções de carregamento, locais onde carregar e formas de o fazer, nomeadamente agendar um carregamento. É isso que queremos dar ao nosso cliente da mobilidade elétrica, para que possa, numa app única, ter todo este universo disponível, seja no carregamento privado como público”.

Vamos ver como funciona.

CARREGAR NA RUA SEM NECESSITAR DE CARTÃO

Associe o seu cartão de acesso ao carregamento público (CEME) à app e faça os carregamentos do seu veículo elétrico apenas através do telemóvel. Mas não só. A aplicação disponibiliza uma série de outras funcionalidades úteis que nunca mais vai querer dispensar:

Pesquisar pontos de carregamento por localização e interesse e encontrar os pontos da rede pública MOBI.E mais próximos de si;

Consultar informação detalhada de pontos de carregamento, como localização/distância, tomadas e potências disponíveis, tarifas, custos, direções até ao posto e ID;

Pedir o cartão Mobilidade Elétrica EDP (CEME);

Iniciar e terminar sessões de carregamento na rede pública:

Consultar os carregamentos realizados na rede pública através da aplicação;

Aceder aos carregadores EDP instalados em casa e/ou no seu local de trabalho para gerir carregamentos e consumos.

PROGRAME E CONTROLE O CARREGAMENTO SEM SAIR DE CASA

Se tem uma garagem individual ou coletiva o carregador Premium Charger EDP e a app EV.Charge são o par perfeito para carregar o seu veículo elétrico e ainda fazer o controlo e gestão de todos os carregamentos sem sair do sofá.

No seu telemóvel, pode agendar carregamentos para as horas mais convenientes (sobretudo se tem tarifário bi ou tri-horários, com energia mais barata nas horas de vazio, acrescido de 20% de desconto na sua fatura mensal se for cliente EDP Comercial), monitorizar os consumos para saber quanto está a gastar e, no caso de garagens partilhadas, acertar contas da energia consumida com o condomínio, de forma automática e transparente, bastando, para o efeito, carregar uma wallet virtual com o seu cartão de crédito, multibanco ou MBWay.

Por seu lado, o gestor de condomínio tem acesso a uma plataforma privada do portal EDP EV.Charge, à qual pode aceder em qualquer computador. Oferece-lhe uma visão integrada de todos os condóminos com carregadores elétricos associados e respetivos consumos, cujo pagamento se realiza através da wallet do condómino consumidor diretamente para o IBAN do condomínio em qualquer altura.

SOLUÇÃO FACILITADORA TAMBÉM PARA FROTAS ELÉTRICAS

São cada vez mais as organizações com frotas eletrificados ou que estão a pensar fazê-lo no futuro. A EV.Charge também está direcionada para este segmento. As empresas, sublinha o responsável da EDP Comercial, “procuram hoje, mais do que carregadores, uma solução de carregamento para a eletrificação da sua frota e esta aplicação possibilita a gestão integrada de todos os carregadores que tenham instalados através de um só portal”.

Tal como a interface para condomínios, esse portal permite acertos de contas automáticos entre colaboradores e empresa, através de uma plataforma que fornece ao gestor de frota uma visão integrada do uso dos carregadores instalados na empresa, a monitorização de carregamentos e a gestão de utilizadores.

A adesão a esta solução pode ser feita através da aquisição do equipamento ou subscrita na modalidade de prestação de serviços, sem ser necessário fazer qualquer investimento inicial.