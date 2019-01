Antigo vocalista dos Supertramp junta-se a Xutos & Pontapés para concerto em Leiria

O antigo vocalista dos Supertramp, Roger Hodgson, e os Xutos & Pontapés atuam no Estádio de Leiria no dia 11 de maio, anunciou esta terça-feira a autarquia.

O concerto com o artista inglês substitui o Leiria Festival e, segundo comunicado da câmara municipal, representa uma "estratégia de reforço da programação da Feira de Leiria", para "atrair novos públicos e promover a notoriedade do concelho".

Na reunião do executivo de hoje, o vereador da Cultura, Gonçalo Lopes, anunciou que o concerto implica um investimento total de 165 mil euros, mais IVA, e os bilhetes vão custar 15 euros.

No dia 11 de maio, sublinha a autarquia, no Estádio de Leiria vão assinalar-se dois momentos históricos: os 40 anos de carreira dos Xutos & Pontapés e quatro décadas sobre o lançamento do álbum mais famoso dos Supertramp, "Breakfast in America".

Lusa