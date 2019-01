Realizador de "Bohemian Rhapsody" acusado de abuso sexual

Quatro homens acusam o realizador Bryan Singer de ter mantido relações com eles quando eram menores de idade, revela um artigo de investigação publicado esta quarta-feira pela revista norte-americana "The Atlantic".

Esta não é a primeira vez que o realizador é acusado de assédio e abuso sexual de menores. Os casos revelados terão ocorrido na década de 90, mas entre 2014 e 2017 outros jovens denunciaram Bryan Singer.

Embora mantenha o crédito, Bryan Singer foi despedido de "Bohemian Rhapsody" a poucas semanas do fim da rodagem do filme. O despedimento foi sustentado pelo comportamento instável e pouco profissional do realizador.

Em sua defesa, Singer justificou a saída com problemas familiares, que o obrigavam a viajar várias vezes. À revista "The Atlantic" negou todas as acusações, argumentando que esta é uma tentativa de destruir uma carreira que demorou 25 anos a construir.