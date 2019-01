A 25º cerimónia dos Prémios do Sindicato de Atores realizou-se este domingo, em Los Angeles, EUA.

Os vencedores da noite foram as atrizes Gleen Close e Emilly Blunt e os atores Rami Malek e Mahershala Ali.

O prémio carreira foi entregue pelo ator Tom Hanks ao ator e escritor Alan Alda.

A série "This is Us" arrecadou a estatueta de melhor série dramática.