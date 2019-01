O realizador neozelandês de "O Senhor dos Anéis" vai pegar em imagens captadas há 50 anos que nunca foram usadas e realizar um novo documentário sobre os Beatles.

O novo filme, ainda sem nome, vai utilizar perto de 55 horas de imagens e 140 horas de sons recolhidos por Michael Lindsay-Hogg entre 2 e 31 de janeiro de 1969, durante a gravação do álbum "Let it Be". Editado em maio de 1970, este seria o último disco do grupo, que se separou em 1970.