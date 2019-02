Prémio Goya de melhor filme atribuído a "Campeones" de Javier Fesser

A longa-metragem "Campeones", de Javier Fesser, venceu o prémio Goya de melhor filme na 33.ª edição dos Prémios da Academia de Cinema de Espanha, que decorreu esta noite em Sevilha.

"Dantes, chamava-se a essas pessoas deficientes mentais, agora, chama-se-lhes campeões", disse o cineasta galardoado ao receber o prémio.O filme, que totalizava 11 nomeações, impôs-se aos concorrentes: "El Reino", de Rodrigo Sorogoyen, "Carmen y Lola", de Arantxa Echevarría, "Entre Dos Aguas", de Isaki Lacuesta, e "Todos lo Saben", realizado pelo iraniano Asghar Farhadi.

Fesser, que gracejou sobre quão difícil foi abrir os envelopes, agradecendo em primeiro lugar o prémio à "superglue" por "patrocinar os envelopes da cerimónia", dedicou o galardão "à equipa, que tão preciosas memórias deixou em todos".

"Quando começámos a mergulhar no universo das pessoas com défice intelectual, havia uma denominação para eles, era 'deficientes mentais', a seguir, 'pessoas com deficiência mental' e, mais tarde, 'pessoas com capacidades diferentes', e agora 'campeões', pessoas que são capazes de lutar por tudo aquilo que amam", sublinhou o cineasta.

Em seguida, o elenco do filme subiu ao palco e José de Luna, que interpreta uma das personagens, disse estar "realmente emocionado", agradeceu a Sevilha e ao filme: "Que as pessoas saibam que podemos trabalhar no mundo do cinema".

Esta história de superação e de reivindicação da diferença, com um elenco de atores com diferentes tipos de deficiência, foi também o maior êxito de bilheteira do ano em Espanha, com receitas de 19 milhões de euros e 3,2 milhões de espectadores.

Foi também o filme escolhido pelos académicos para representar Espanha na corrida ao Óscar de melhor filme estrangeiro da Academia de Cinema norte-americana, mas já foi eliminado da seleção.

Javier Gutiérrez veste a pele do segundo treinador de uma equipa de basquetebol da primeira divisão que, após causar um acidente de viação por estar alcoolizado, é condenado a prestar serviço comunitário treinando uma equipa de deficientes.

Lusa