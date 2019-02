Cantor Ryan Adams acusado de assédio psicológico e sexual por sete mulheres

O cantor norte-americano Ryan Adams é acusado de assédio psicológico e sexual por sete mulheres, incluindo a ex-mulher, às quais prometeu ajuda na carreira musical, mas o músico nega os factos relatados numa reportagem do The New York Times.

No trabalho publicado na quarta-feira à noite, o jornal refere que "várias mulheres dizem que Ryan Adams se ofereceu para as ajudar no início das carreiras musicais, e depois perseguiu-as sexualmente e, em alguns casos, retaliou quando o desprezaram".

Após a publicação da reportagem, o músico reagiu publicando várias mensagens na sua conta oficial no Twitter: "Não sou um homem perfeito e cometi muitos erros. A quem alguma vez magoei, intencionalmente, peço desculpas profundamente e sem reservas", começou por escrever.

Aos 44 anos, o cantor e compositor já editou 16 álbuns e tem dedicado alguma atenção à carreira de artistas mulheres, dando-lhes palco, em estúdio e através das suas contas nas redes sociais.

As acusações

Em declarações ao The New York Times, sete mulheres, uma das quais menor na altura dos factos, descrevem "um padrão de comportamento manipulador".

O jornal teve acesso aos registos da comunicação entre o músico e uma fã, em 2013. Nessa altura, ela tinha 14 anos e era a uma baixista a tentar iniciar uma carreira na música. Os registos incluem mais de três mil mensagens trocadas entre os dois quando ela tinha 15 e 16 anos.

Segundo o jornal, "a troca de mensagens sobre música acabou por transformar-se em mensagens gráficas". Hoje com 20 anos, a jovem contou que fizeram "videochamadas no Skype, nas quais Ryan Adams se expunha durante sexo por telefone".

Nas SMS, a jovem, "questionada repetidamente sobre a sua idade", disse algumas vezes ser mais velha do que era. Em novembro de 2014, o músico chegou a escrever: "Eu teria problemas se alguém soubesse que falamos assim".

O que diz Ryan Adams

"O quadro que o artigo pinta é perturbadoramente impreciso".

"Alguns dos detalhes são deturpados; alguns exagerados; alguns são francamente falsos. Eu nunca teria interações inapropriadas com alguém que pensasse ser menor de idade. Ponto final".

Ryan Adams é representado pelo advogado Andrew B. Brettler, o mesmo do realizador Bryan Singer, sobre quem já recaíram várias acusações de cariz sexual ao longo dos anos.

No mês passado, a revista The Atlantic noticiou um alegado comportamento predatório do realizador de "Bohemian Rhapsody" com vários jovens, incluindo a prática de sexo com um adolescente de 15 anos em Beverly Hills, Califórnia, em 1997.

Em relação ao artigo do The New York Times sobre Ryan Adams, o advogado disse, em declarações ao jornal, que o cantor não se recorda das trocas de mensagens com a jovem.

"O senhor Adams nega inequivocamente que se tenha alguma vez envolvido em comunicações sexuais online inapropriadas com alguém que soubesse ser menor de idade".

Além disso, o cantor afirmou, ainda através do advogado, que não tinha poder para fazer ou desfazer carreiras e negou categoricamente as "acusações extremamente sérias e estranhas".

O The New York Times conta também a experiência da cantora Phoebe Bridgers, que tinha 20 anos quando conheceu Ryan Adams.

O músico ajudou-a a iniciar-se profissionalmente na música, tendo-a convidado para gravar no seu estúdio. À medida que iam conversando sobre o disco, iniciaram um romance.

De acordo com Phoebe Bridgers, Ryan Adams começou a falar em casamento ao fim de uma semana e pediu-lhe que fizesse a primeira parte dos concertos da digressão que o músico iria iniciar em breve.

No entanto, segundo a cantora, a atenção de Ryan Adams "tornou-se obsessiva e emocionalmente abusiva", com 'bombardeamento' de SMS e pedidos que provasse que estava efetivamente onde dizia estar, e ameaçando suicidar-se caso ela não respondesse de imediato.

Depois de Phoebe Bridgers terminar a relação, segundo a cantora, Ryan Adams "tornou-se evasivo quanto ao lançamento da música que gravaram juntos e rescindiu a oferta para que ela abrisse os seus próximos concertos".

Esta e outras histórias contadas ao The New York Times foram, segundo o jornal, corroboradas por familiares e amigos das mulheres, que presenciaram vários momentos.

Lusa