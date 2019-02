Morreu o ator Bruno Ganz

Morreu Bruno Ganz, que ficou conhecido mundialmente pelo papel de Hitler no filme "A Queda".

Do curriculum do ator suíço fazem parte os filmes "As Asas do Desejo", de Wim Wenders, "Remember", de Atom Egoyan, "Amnésia", de Barbet Schroeder, ou "The Witness", de Mitko Panov.

Bruno Ganz também trabalhou em Lisboa para rodar "A Cidade Branca", no início da década de 80. Veio várias vezes a Portugal para o Festival de Almada, para atuar na Culturgest ou para ser um dos convidados de honra do Lisbon & Estoril Film Festival.

O último trabalho que fez no cinema foi "Redgund", um filme de Terrence Malick que está em pós-produção.

Bruno Ganz nasceu em Zurique, em 1941. Morreu vítima de um cancro aos 77 anos.