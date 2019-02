Emma Thompson abandona filme após contratação de John Lasseter

A britânica Emma Thompson decidiu abandonar o papel no filme “Luck”, depois de John Lasseter ser convidado a juntar-se à produção. O antigo diretor de animação da Pixar admitiu em 2017 comportamentos impróprios, depois de ter sido acusado de assédio.

A preocupação em trabalhar com Lasseter, convidado para conduzir o departamento de animação da Skydance Animation, levou a que a atriz abandonasse discretamente a produção do filme. A contratação do produtor americano mereceu ainda um comunicado da campanha “Time’s Up” contra o assédio sexual.

“A Skydance (...) está a proporcionar uma posição de poder, proeminência e privilégio a um homem repetidamente acusado de assédio sexual no local de trabalho”.

Em reação, a companhia saiu em defesa de Lasseter, garantindo que “está pronto a provar as suas capacidades enquanto líder e colega”, citou o jornal The Guardian.

O filme, produzido por Alessandro Carloni, deverá ser lançado em 2021.