Beverley Bass, a piloto que inspirou o musical sobre o 11 de setembro

No 11 de setembro de 2001, Beverley Bass, a primera comandante da American Airlines, foi obrigada a desviar o avião, que pilotava, para uma pequena cidade canadiana. O musical "Come From Avay" conta a história dos eventos que se seguiram.



Beverley Bass estava longe de adivinhar que a viagem, que começara em Paris, no dia 11 de setembro de 2001, com destino a Dallas, iria terminar numa pequena cidade do Canadá e a muitas milhas de distância de saber que, mais uma vez, ia atrair as atenções do mundo.

Beverley Bass, a primera mulher comandante da American Airlines

A primeira vez que chamou a atenção foi em 1976 quando se tornou a primeira mulher comandante da gigante American Airlines. Ainda não tinha 25 anos.

Sobreviveu a uma profissão dominada por homens e ainda hoje continua a ser e a dar o exemplo. O truque, explicou à BBC, "é ser boa na profissão e manter o respeito."

A segunda vez foi no dia 11 de setembro de 2001. Atravessava o Atlântico, com mais de 150 passageiros a bordo do Boing 777, quando foi informada de que um aparelho tinha atingido uma das torres gémeas. Vinte minutos depois chega a confirmação de que se tratava de um atentado terrorista e a ordem: desviar o aparelho para uma Gander, no Canadá.

O voo AA49 foi o 36.º a chegar ao aeroporto de Gander, localizado na zona nordeste da ilha de Terra Nova. Outros dois ainda iriam aterrar naquele dia. Em poucas horas, a pequena cidade, com pouco mais de 9.000 habitantes viu chegar quase 7.000 pessoas.

"Come From Away", da vida real para os palcos

O que se passou a seguir foi transformado no musical "Come From Away". É baseado em factos reais e apresenta-se como uma peça capaz de devolver a esperança na humanidade.

O número de "visitantes estrangeiros" quase duplicou a população da cidade e esgotou os recursos, esvaziou prateleiras dos supermercados, congestionou linhas telefónicas.

Mas também uniu a população que não mediu esforços para ajudar os visitantes inesperados e chocados com o que se estava a passar nos EUA. Muitos deslocaram-se ao aeroporto para entregar comida, medicamentos, houve mesmo quem oferecesse a sua casa.

São estes os ingredientes do musical "Come From Away" com a comandante Beverley Bass como o fio condutor da peça. A peça estreia este mês em Londres, no West End Theatre.