Rui Caria vence prémio dos Sony World Photography Awards

O repórter e editor de imagem da SIC, Rui Caria, foi o vencedor do Prémio Nacional de Portugal dos Sony World Photography Awards 2019, com uma fotografia tirada durante um casamento, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, nos Açores.

“Quando me virei para trás para perceber de onde vinham as vozes de aflição, vi este cenário e fotografei, quase instintivamente (…) A fotografia deste pedaço do dia da Natália e do João nunca foi pensada para qualquer concurso”, explica o fotojornalista.