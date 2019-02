Peças recuperadas do Museu Nacional do Rio de Janeiro em exposição

Cinco meses depois do incêndio que devastou o Museu Nacional do Rio de Janeiro, algumas das peças recuperadas fazer agora parte de uma exposição.

ANTONIO LACERDA

Ao todo, são 283 peças de um universo de 20 milhões, 103 das quais salvas diretamente dos destroços do incêndio no maior museu da América Latina, que ardeu no passado dia 2 de setembro. A exposição pode ser vista no Centro Cultural do Banco do Brasil.



As operações de recolha de materiais ainda decorrem no museu, que serviu de residência oficial da família real portuguesa no início do século XIX e, depois, da coroa brasileira.

O museu enfrentava graves dificuldades financeiras antes do incêndio que praticamente o destruiu.