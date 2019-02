Alejandro Gonzaléz Iñárritu preside ao júri do festival de cinema de Cannes

O realizador mexicano Alejandro Gonzaléz Iñárritu vai presidir ao júri da edição deste ano do festival de cinema de Cannes, anunciou hoje a organização do evento, cuja 72.ª edição vai ter lugar entre 14 e 25 de maio.

"Desde o começo da minha carreira, o Festival de Cannes foi importante para mim", disse o cineasta, citado por um comunicado da organização, no qual se mostrava "honrado e emocionado" por voltar ao festival francês, orgulhoso por o fazer enquanto presidente do júri depois de várias vezes premiado naquele espaço desde "Amor Cão".

"O cinema corre nas veias do planeta e este festival é o seu coração. Com o júri, teremos o privilégio de ser os primeiros espetadores dos novos filmes dos nossos colegas cineastas vindos do mundo inteiro. É um prazer genuíno e uma grande responsabilidade, que assumiremos com paixão e dedicação", acrescentou Iñárritu.

O presidente do festival, Pierre Lescure, e o diretor, Thierry Frémaux, recordaram, por seu lado, que é a primeira vez que o júri vai ser presidido por um artista mexicano e que Cannes, enquanto local "de todos os cinemas", vai celebrar a totalidade do cinema mexicano em 2019.

O realizador de "Babel" e de "O Renascido" sucede à atriz Cate Blanchett na presidência do júri, que, em 2018, atribuiu o seu maior prémio a "Shoplifters: Uma família de pequenos ladrões", de Hirokazu Kore-eda.