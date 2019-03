Brasileira Ivete Sangalo é a 1.ª confirmação do Festival do Crato 2019

A cantora brasileira Ivete Sangalo é a primeira confirmação da 35.ª edição do Festival do Crato, que vai decorrer nesta vila do Alto Alentejo de 27 a 31 de agosto, foi hoje anunciado.

O festival, promovido pela Câmara Municipal do Crato, no distrito de Portalegre, vai apresentar este ano uma "nova identidade gráfica" e um cartaz "que promete surpreender", revelou a organização.

A brasileira Ivete Sangalo "é a primeira artista a confirmar" a presença na edição deste ano do certame, com o município a prometer aos visitantes, ao longo dos cinco dias do festival, "uma rica e eclética programação musical".

Com mais de 20 anos de carreira, a cantora brasileira "é uma das celebridades mais marcantes do panorama da música atual", vincou a organização.

Ivete Sangalo conta com "mais de 300 canções no seu repertório, sem contar as participações especiais", e já vendeu "mais de 18 milhões de cópias pelo mundo e recebeu mais de 150 prémios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e o Shorty Awards", acrescentou.

O Festival do Crato marca, "finalmente", a estreia da cantora baiana em terras alentejanas, num espetáculo "arrebatador" e no qual a artista vai interpretar os "maiores êxitos da sua carreira", frisou a organização.

Além da música, tal como é habitual, o certame integra a Feira de Artesanato e Gastronomia, com dezenas de expositores e diversas tasquinhas.

"Depois do sucesso da edição de 2018, que levou muitos milhares de pessoas à histórica vila alentejana, o Festival do Crato volta a ser paragem obrigatória no roteiro familiar e dos festivaleiros", asseguraram os organizadores.

Segundo a autarquia, o evento, que já é "um dos festivais mais acarinhados pelo público português", terá um "cartaz fortíssimo", com "a presença de alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais da atualidade".

A organização do festival, que incluirá ainda um palco "after-hours", vai disponibilizar também um espaço para todos os festivaleiros que queiram acampar na zona.

Lusa