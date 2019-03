Drake retira música sobre Michael Jackson de concerto

O polémico documentário sobre Michael Jackson, no qual o artista é acusado de pedofilia, está a desencadear uma onda de reações por todo o mundo.

Várias rádios no Canadá e na Nova Zelândia decidiram retirar as músicas do cantor das playlists. Também o músico Drake optou por não cantar, num concerto no Reino Unido, uma música que destaca o trabalho do rei do pop.

O escândalo levou ainda a que o preço de venda da antiga casa de Michael Jackson, conhecida por Neverland, baixasse de 100 milhões para 27 milhões de euros.

Na passada semana, os produtores da série de animação "The Simpsons" anunciaram também que vão remover um episódio que conta com a participação de Michael Jackson.

Exibido pela HBO, o documentário conta a história de duas supostas vítimas que, durante quatro horas, narram os abusos por parte do cantor. “Leaving Neverland” centra-se nas relações entre o músico e as crianças que frequentavam o seu rancho na Califórnia.