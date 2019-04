"The Beautiful Ones", título de uma das canções do músico, será o nome da biografia de Prince, onde vai ser possível encontrar conteúdo exclusivo do artista.

Estará presente o seu retrato pessoal e a evolução da sua carreira ao longo de 300 páginas.

O tema "Purple Rain" é uma das composições mais conhecidas de Prince Rogers Nelson, que morreu no de 21 de abril de 2016.