Bruce Springsteen anuncia novo disco

Bruce Springsteen foi buscar inspiração aos anos 60 e 70, na Califórnia. "Western Stars" começou por ser gravado no estúdio do Boss, em Nova Jérsia, mas seguiu para outros destinos para ser concluído entre a Califórnia e Nova Iorque.

É o 19º. álbum de estúdio de Bruce Springsteen. São 13 temas e o primeiro a ser apresentado é este "Hello Sunshine".

O disco é produzido por Ron Aniello e Springsteen - que escreveu todos os temas - toca vários instrumentos.

"Western Stars" surge com o seguinte alinhamento:

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

Bruce Springsteen tem uma carreira de mais de 40 anos. Começou a gravar em 1973 e estreou-se com "Greetings from Asbury Park". Já ganhou 20 Grammys, um Óscar e um Tony. The Boss está integrado no Rock and Roll Hall of Fame.

Em 2016 editou o livro de memórias "Born to Run" e foi nesse mesmo ano que recebeu a Medalha da Liberdade das mãos do então Presidente dos EUA, Barack Obama.