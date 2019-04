Lena D'Água "Desalmadamente" em maio

A cantora está de regresso e acabou de apresentar "Grande Festa", que vai integrar o disco "Desalmadamente". Todas as letras e músicas são da autoria de Pedro da Silva Martins, músico dos Deolinda.



A cantora, cuja carreira de décadas começou nos anos 70, tem mantido alguma atividade artística, sobretudo, através de colaborações. Foi o que fez com bandas como They're Heading West, que produzem este álbum. Também colaboru com os Rock'n'Roll Station e com os Primeira Dama.

O concerto de apresentação está marcado para o dia 4 de junho no Teatro Villaret, em Lisboa.