Morreu o realizador norte-americano John Singleton

O realizador norte-americano John Singleton morreu esta segunda-feira, aos 51 anos, depois de duas semanas em coma devido a um enfarte, avança a Agence France Press (AFP) citando um comunicado da família.

John Singleton estava em coma desde o passado dia 17 de abril, quando sofreu um enfarte resultante de hipertensão, e a família decidiu desligar esta segunda-feira a máquina que o mantinha vivo, segundo informações da AFP.

Com apenas 22 anos de idade, John Singleton realizou "Boyz n the Hood", que em Portugal se estreou com o nome "A Malta do Bairro".

O filme, do início da década de 90, valeu-lhe a nomeação para os Óscares de Melhor Realização e Melhor Argumento Original, fazendo de Singleton o mais jovem realizador nomeado, assim como o primeiro diretor negro a ser indicado para um Óscar.

"Boyz n the Hood" mostram o lado mais violento dos gangues de Los Angeles, assim como a vida nos bairros negros da cidade e a repressão indiscriminada.

"Os nossos corações estão hoje pesados", disse o presidente da Associação dos Diretores Americanos, Thomas Schlamme, confirmando a morte de John Singleton.



Lusa