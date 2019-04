Morreu a cantora brasileira Beth Carvalho

A cantora e compositora brasileira Beth Carvalho, conhecida como a Madrinha do Samba, morreu esta terça-feira, aos 72 anos. A notícia foi avançada pela Globo.

A mesma fonte refere que a artista estava internada desde janeiro no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Com uma carreira com mais de cinco décadas, Beth Carvalho é uma das maiores referências na história do samba e da música brasileira.

LAURENT GILLIERON

"Andança" ou "Vou Festejar" são alguns dos temas celebrizados pela cantora: