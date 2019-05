Ney Matogrosso regressa a Portugal em novembro

Ney Matogrosso esgotou vários espetáculos no Rio de Janeiro. Agora, Bloco na Rua vai para a estrada e chega a Portugal em novembro.

Ney Matogrosso diz: "não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas".

Do alinhamento do espetáculo fazem parte temas como "Eu quero é botar meu bloco na rua", "A Maçã" ou "Mulher Barriguda", tema retirado do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973.

O guarda-roupa foi criado pelo estilista Lino Villaventura.