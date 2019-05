16ª edição do Festival de Cinema IndieLisboa

Arrancou ontem, e vai durar até 12 de maio, a 16ª edição do Festival de Cinema IndieLisboa. O festival volta a ocupar as principais salas da capital, com uma seleção de filmes de produção recente que fazem um panorama para o cinema nacional e mundial. Nuno Sena, um dos programadores deste festival, esteve na Edição da Manhã.