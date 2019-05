Dillaz e Gavin James no Festival do Crato

O Festival do Crato, que se realiza entre 27 a 31 de Agosto, em Portalegre, já apresentou alguns dos artistas que vão estar presentes na 35ª edição.

O rapper português Dillaz, que tem no reportório o single "1100 cegonhas" subirá ao palco no dia 27, enquando que o Irlândês Gavin James, compositor da música "Always", vai atuar no último dia do festival.