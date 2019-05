Maestro Ennio Morricone no Altice Arena na digressão que marca a despedida dos palcos

Ennio Moriccone, Maestro italiano de 90 anos, está a despedir-se dos palcos com uma digressão onde são interpretados temas da história do cinema, e esteve esta segunda-feira no Altice Arena.

No final da atuação, o público mostrou-se satisfeito. O espetáculo ficou ainda marcado pela participação da artista português Dulce Pontes.