SIC viajou até Copenhaga para ver "The Illusionists" de Luís de Matos

Luís de Matos é o anfitrião de um espetáculo internacional - "The Illusionists" - que faz uma digressão de seis meses por 14 países da Europa, com mais 7 mágicos. A SIC foi até Copenhaga, na Dinamarca, falar com o português.