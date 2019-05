Morreu Nuno Lima de Carvalho, diretor da Galeria de Arte do Casino Estoril

O diretor da Galeria de Arte do Casino Estoril, Nuno Lima de Carvalho, morreu esta quinta-feira, aos 86 anos, disse à Lusa o Gabinete de Imprensa da sociedade Estoril-Sol.

Impulsionador da Galeria de Arte do Casino Estoril, que dirigia desde 1975, membro do júri do Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural e dos prémios literários Fernando Namora e Agustina Bessa-Luís - Revelação, instituídos pela Estoril Sol, Nuno Lima de Carvalho foi o responsável dos Salões de Outono e dos Salões Internacionais de Pintura Naïf desta entidade.

O percurso

Nascido em 15 de junho de 1932, em Vila Franca do Lima, Viana do Castelo, foi um dos promotores da criação do Museu de Arte Primitiva Moderna de Guimarães e dinamizador da representação portuguesa no Museu Internacional de Pintura Naïf de Jaen, em Espanha.

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e em Filosofia e Letras pela Universidade de Salamanca, desempenhou funções de direção na União de Grémios dos Espectáculos (1956-71) e na Estoril-Sol, onde entrou em 1971, tendo desenvolvido "uma importante ação nas áreas da animação cultural, artística e de lazer", e transformado a galeria de arte "numa rampa de lançamento para jovens artistas", recorda a sociedade gestora do Casino.

Lima de Carvalho "promoveu a criação do Prémio Literário Fernando Namora", foi editorialista do jornal A Voz, colaborador da imprensa regional e privou com escritores como os brasileiros João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado e Zelia Gattai, que também recordou no livro "Duas Vidas.

Muitas Vidas", memórias de seis décadas de trabalho nas áreas das artes e dos espetáculos, em particular, que publicou em 2016.

As distinções

Entre outras distinções, Nuno Lima de Carvalho recebeu o Grau de Oficial da Ordem Infante D. Henrique, a comenda da Ordem de Mérito Civil de Espanha e a Ordem de Mérito Pêro Vaz de Caminha, do Brasil. Era cidadão de mérito de Cascais e de Viana do Castelo, e designado cidadão de Salvador da Bahia, no Brasil.

De acordo com a Estoril Sol, o velório tem lugar na sexta-feira, a partir das 19:00, na Igreja de Caselas, em Lisboa, onde será celebrada missa de corpo presente, no sábado, a partir das 12:30, antes de seguir para o crematório de Cascais, às 14:00.

Lusa