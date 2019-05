Cerca de 660 atividades estão previstas para decorrer hoje, em 56 concelhos do país, no âmbito das celebrações do Dia Internacional dos Museus, e da Noite Europeia dos Museus, com entradas gratuitas ao público em museus, palácios e monumentos.

Globalmente, de acordo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que coordena o evento a nível nacional, estão previstas 660 atividades para o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, que também se celebra este sábado.