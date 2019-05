Holanda vence Festival da Eurovisão

A Holanda venceu no sábado, pela quinta vez, o Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Arcade", interpretado por Duncan Laurence, que era o favorito à vitória de acordo com a média de várias casas de apostas.



A Holanda, que venceu pela última vez há 44 anos, foi o país que obteve maior pontuação (492 pontos), atribuída pelos espetadores de cada país e pelos júris nacionais dos 41 países que participaram na edição deste ano, embora apenas 26 canções tenham competido na final.



A final da 64.ª edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu hoje à noite em Telavive e foi transmitida em direto em todo o mundo.



A Holanda ocupava, desde 7 de março, o primeiro lugar de um ranking dos 41 países concorrentes, cuja classificação é definida pela média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso.



Estreante em 1956, a Holanda conta com 59 participações no Festival Eurovisão e com 4 vitórias no curriculum: 1957, 1959, 1969 e 1975.

Em Lisboa, o país foi representado por Waylon e "Outlaw in 'Em", candidatura que terminou em 18.º lugar na Grande Final, sendo o pior resultado holandês numa Final desde 2004.

