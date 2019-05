A polémica atuação de Madonna no 64.º Festival Eurovisão em Israel

A organização do 64.º Festival Eurovisão da Canção admitiu hoje ter sido apanhada de surpresa pela inclusão de bandeiras da Palestina na atuação da cantora norte-americana Madonna, referindo que esse elemento cénico não fez parte dos ensaios.

Já a ministra da Cultura israelita, Miri Regev, considerou "um erro, não podemos misturar a política com um evento cultural, com todo o respeito que devo a Madonna", disse Regev antes do conselho de ministros semanal.