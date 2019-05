Todos os livros cabem num saco de papel

É uma parceria entre a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a "The Navigator Company". A Feira do Livro pretende substituir os sacos de plástico pelos de papel.

Esta quarta-feira, em Lisboa, a organização da Feira (formada pela APEL e pela Câmara Municipal de Lisboa) anunciou o aumento de participantes - são agora 138. Também aumenta o número de pavilhões e, no Parque Eduardo VII, vão ser montados 328.

Outra das novidades da Feira do Livro de Lisboa é a acessibilidade. A Santa Casa da Misericórdia vai ceder cadeiras de rodas e andarilhos para facilitar a visita das pessoas com mobilidade reduzida.

Noutra frente, está contemplado um espaço para parqueamento e manutenção de bicicletas.

No Parque a oferta de restauração vai ser maior. Estão previstos 42 espaços onde os visitantes podem alimentar o corpo.

A organização da Feira do Livro vai manter a Hora H (com uma redução de 50% no preço dos livros publicados há mais de 18 meses, e que funciona de segunda a quinta ente as 21H00 e as 22H00); e mantém também o Espaço Bebé e o RefresCão (que oferece água fresca e sombra para os animais de companhia).

A Feira do Livro abre dia 29 e vai funcionar entre as 12H30 e as 22H00, de segunda a quinta. Às sextas e vésperas de feriado abre à mesma hora, mas encerra à meia-noite. O horário de fim de semana e de feriados é alargado: Ao sábado a feira funciona das 11 da manhã, à meia-noite; ao domingos e nos dias 10 e 13 de junho a abertura é às 11 e o encerramento às 22H00.

A Feira do Livro de Lisboa decorre até dia 16 de junho.