Eduardo Lourenço distinguido no dia do 96.º aniversário

Eduardo Lourenço celebra 96 anos e foi o primeiro distinguido com o Prémio Livraria Lello, que também foi batizado com o nome do ensaísta. A cerimónia realizou-se esta quinta-feira no Palácio Foz, em Lisboa, e contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.