Cantor Gabriel Diniz morre em acidente aéreo no Brasil

O cantor brasileiro Gabriel Diniz morreu esta segunda-feira aos 28 anos. De acordo com o G1, o avião em que seguia o artista ter-se-á despenhado em Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, Brasil.

De acordo com informações da Polícia Militar do Brasil há três mortos no local.

O assessor de imprensa do cantor confirmou que o mesmo se encontrava no avião. Nos destroços foram encontrados documentos, entre os quais o passaporte de Gabriel Diniz.

De acordo com o G1, o avião envolvido no acidente é um monomotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares, que estava registado em nome do Aeroclube de Alagoas

Gabriel Diniz era conhecido pelo tema "Jenifer", lançado em 2018.