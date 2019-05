Há mais 3 confirmações no festival do Crato

Pedro Abrunhosa apresenta no Alto Alentejo o oitavo disco de originais. "Espiritual" saiu no ano passado e conta com colaborações de artistas como Ana Moura, o brasileiro Ney Matogrosso ou a mexicana Lilla Downs.

O hip hop também se faz representar com Kappa Jotta. Com 2 discos editados, no concerto do rapper da linha de Cascais não deverá faltar "Tribo", single que ultrapassou 1 milhão de visualizações em 3 semanas.

A dupla de música eletrónica Karetus tem quase 10 anos de existência. Um dos mais recentes sucessos é a mistura que Carlos Silva e André Reis fizeram para o tema "Bella Ciao".

O festival do Crato realiza-se de 27 a 31 de agosto.